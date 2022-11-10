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Общество

Новости часа: москвичка, выбросившая дочь с 11-го этажа, признала вину

Новости часа: москвичка, выбросившая дочь с 11-го этажа, признала вину

Суд примет решение по делу выбросившей дочь из окна женщины 10 ноября

Новости часа: женщина, выбросившая дочь в окно, признала вину

СК просит арестовать 26-летнюю мать, выбросившую годовалую дочь из окна в Москве

Новости часа: Путин поручил обновить нормативы обеспеченности армии

ВСУ выпустили 12 снарядов по Донецку в течение 9 ноября

Суд 10 ноября примет решение по делу женщины, которая выбросила дочь с окна дома

Новости регионов: в Казани потушили пожар в ресторане

Новости мира: в Греции митинги против роста цен переросли в потасовку с полицией

ВСУ выпустили по Донецку 12 боевых снарядов

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Москвичка, выбросившая годовалую дочь с 11-го этажа, признала вину. Следователи просят об ее аресте. Об этом сообщили в СК.

Госдума приняла закон о статусе ветерана боевых действий для добровольцев-участников СВО. Предполагается, что закон вступит в силу с момента опубликования.

Украинские войска выпустили 18 боевых снарядов по территории ДНР. Об этом заявили местные власти.

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