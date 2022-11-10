Новости часа: москвичка, выбросившая дочь с 11-го этажа, признала вину

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Москвичка, выбросившая годовалую дочь с 11-го этажа, признала вину. Следователи просят об ее аресте. Об этом сообщили в СК.

Госдума приняла закон о статусе ветерана боевых действий для добровольцев-участников СВО. Предполагается, что закон вступит в силу с момента опубликования.

Украинские войска выпустили 18 боевых снарядов по территории ДНР. Об этом заявили местные власти.