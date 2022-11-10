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Общество

Новости часа: женщина, выбросившая дочь в окно, признала вину

Новости часа: женщина, выбросившая дочь в окно, признала вину

СК просит арестовать 26-летнюю мать, выбросившую годовалую дочь из окна в Москве

Новости часа: Путин поручил обновить нормативы обеспеченности армии

ВСУ выпустили 12 снарядов по Донецку в течение 9 ноября

Суд 10 ноября примет решение по делу женщины, которая выбросила дочь с окна дома

Новости регионов: в Казани потушили пожар в ресторане

Новости мира: в Греции митинги против роста цен переросли в потасовку с полицией

ВСУ выпустили по Донецку 12 боевых снарядов

Путин подписал указ о награждении Стремоусова орденом Мужества

"Рейд 112": ДТП произошло на 102-м километре МКАД

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Женщина, выбросившая дочь в окно, признала вину. В Следственном комитете сообщили, что она не сожалеет о случившемся.

В Москве реорганизуют три бывшие промзоны: "Северянин", "Вагоноремонт" и "Алтуфьевское шоссе". Об этом заявил Сергей Собянин.

Минцифры РФ 16 ноября закроет форму подачи заявлений для IT-специалистов на отсрочку от мобилизации. Об этом рассказал глава ведомства Максут Шадаев.

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