Новости часа: женщина, выбросившая дочь в окно, признала вину

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Женщина, выбросившая дочь в окно, признала вину. В Следственном комитете сообщили, что она не сожалеет о случившемся.

В Москве реорганизуют три бывшие промзоны: "Северянин", "Вагоноремонт" и "Алтуфьевское шоссе". Об этом заявил Сергей Собянин.

Минцифры РФ 16 ноября закроет форму подачи заявлений для IT-специалистов на отсрочку от мобилизации. Об этом рассказал глава ведомства Максут Шадаев.