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Новости регионов: в Казани потушили пожар в ресторане

Новости регионов: в Казани потушили пожар в ресторане

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В Казани потушили пожар в ресторане. Возгорание произошло на чердаке двухэтажного здания. Его общая площадь составила более 1 тысячи квадратных метров. На место сразу выехали несколько подразделений. Огонь удалось потушить в течение часа. По предварительным данным, пострадавших нет.

В Петербурге спасателям пришлось доставать человека из канализационной трубы. Как говорят очевидцы, забрался он туда добровольно – открыл люк, разделся и спустился вниз. Он прополз больше 12 метров, но затем застрял. Чтобы вытащить молодого человека, пришлось вскрывать асфальт и выкапывать коммуникации.

Молодой охранник погиб после участия в подпольных боях без правил в Бурятии. Бойцовский клуб организовал руководитель одного из частных охранных предприятий. Спарринги были условием приема на работу. Вместо собеседования новичку предлагались три рукопашных поединка. Стажер выстоял, но вскоре скончался от полученных травм. По данному факту возбуждено уголовное дело.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

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