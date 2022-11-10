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ВСУ выпустили по Донецку 12 боевых снарядов

ВСУ выпустили по Донецку 12 боевых снарядов

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Украинская тяжелая артиллерия не прекращает обстрелы Донецка. Местный житель, рискуя жизнью, снял ночной прилет в Петровский район города. Также под обстрел попал Куйбышевский район.

Как сообщили местные власти, всего ВСУ выпустили по Донецку 12 снарядов калибра 155 миллиметров из орудий, состоящих на вооружении стран НАТО. По данным мэрии, погиб 20-летний молодой человек. Еще одна женщина получила осколочные ранения.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

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Сюжет: Спецоперация на Украине
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