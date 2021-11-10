Появились новые подробности ДТП на проспекте Мира

Стали известны подробности крупной аварии на проспекте Мира. У дома № 44мстолкнулись три автомобиля, за рулем одного была актриса Елена Сафонова. Сейчас она получает помощь в НИИ Склифосовского. Туда звезда "Зимней вишни" поступила с переломом ребер и надколенника.

Пострадала в этом ДТП и виновница аварии. СМИ сообщают, что это девушка чуть старше 20 лет. Она госпитализирована с переломом руки.

По предварительным данным, управляя BMW, автоледи совершила резкий маневр через двойную сплошную и выехала на встречную полосу.

Из-за крупной аварии движение на проспекте Мира было затруднено. Сейчас оно полностью восстановлено. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.