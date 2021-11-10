Актриса Елена Сафонова госпитализирована после ДТП в Москве – СМИ

Актриса Елена Сафонова пострадала в результате ДТП, которое произошло на проспекте Мира. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

"В настоящее время она с травмами госпитализирована в одну из столичных больниц", – рассказал источник.

Предполагается, что звезда фильма "Зимняя вишня" находилась за рулем одной из машин.

Столкновение трех автомобилей произошло на проспекте Мира в районе дома 44. В ГИБДД заявили, что в аварии пострадали два человека. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.