Строительные леса обрушились рядом со станцией метро "Каширская"

Строительные леса обрушились рядом со станцией столичного метро "Каширская". В момент происшествия на деревянных настилах находились рабочие, которые упали вместе с конструкцией.

Сотрудники МЧС извлекли из-под завалов троих человек, сейчас на месте работают медики. По информации СМИ, под рухнувшими лесами могут находиться другие люди. Конструкция была закреплена на четырехэтажном здании научного центра, которое в настоящее время находится на реконструкции.

