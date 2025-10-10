Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

10 октября, 18:15

Происшествия

Строительные леса обрушились рядом со станцией метро "Каширская"

Строительные леса обрушились рядом со станцией метро "Каширская"

Владимир Путин заявил о скором завершении расследования крушения самолета в Азербайджане

Сотрудники Росгвардии задержали москвича за преследование студентки

Новости регионов: ураганный ветер до 40 м/с обрушился на Курильские острова

Новости мира: молодежь вышла на массовый митинг в Мадагаскаре

Новости регионов: массовое ДТП произошло на трассе Р-243 в Кировской области

Жители микрорайона Центрального в Новых Ватутинках несколько часов просидели без света

Подача электричества восстановлена в жилом районе Новые Ватутинки в ТиНАО

Электричество пропало в жилом районе Новые Ватутинки в ТиНАО

"Московский патруль": прокуратура нашла нарушения в работе частного зоопарка в Москве

Строительные леса обрушились рядом со станцией столичного метро "Каширская". В момент происшествия на деревянных настилах находились рабочие, которые упали вместе с конструкцией.

Сотрудники МЧС извлекли из-под завалов троих человек, сейчас на месте работают медики. По информации СМИ, под рухнувшими лесами могут находиться другие люди. Конструкция была закреплена на четырехэтажном здании научного центра, которое в настоящее время находится на реконструкции.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
происшествиягородвидеоЕкатерина Фоменко

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика