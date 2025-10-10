10 октября, 14:30Происшествия
Сотрудники Росгвардии задержали москвича за преследование студентки
В Москве сотрудники Росгвардии задержали 25-летнего мужчину, преследовавшего студентку одного из столичных вузов. Сигнал о нарушении поступил с тревожной кнопки учебного заведения в Госпитальном переулке, после чего росгвардейцы незамедлительно прибыли на место и пресекли попытку проникновения на территорию.
В ходе разбирательства выяснилось, что задержанный является бывшим возлюбленным потерпевшей и более года навязчиво преследовал ее, несмотря на неоднократные обращения девушки в правоохранительные органы. В настоящее время мужчина доставлен в отделение полиции для проведения дальнейших процессуальных действий.
