10 октября, 14:30

Происшествия

Сотрудники Росгвардии задержали москвича за преследование студентки

В Москве сотрудники Росгвардии задержали 25-летнего мужчину, преследовавшего студентку одного из столичных вузов. Сигнал о нарушении поступил с тревожной кнопки учебного заведения в Госпитальном переулке, после чего росгвардейцы незамедлительно прибыли на место и пресекли попытку проникновения на территорию.

В ходе разбирательства выяснилось, что задержанный является бывшим возлюбленным потерпевшей и более года навязчиво преследовал ее, несмотря на неоднократные обращения девушки в правоохранительные органы. В настоящее время мужчина доставлен в отделение полиции для проведения дальнейших процессуальных действий.

