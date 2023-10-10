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10 октября, 21:15

Политика

Посольство РФ в Израиле продолжает получать обращения от россиян

Посольство РФ в Израиле продолжает получать обращения от россиян

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Посольство РФ в Израиле продолжает получать обращения от россиян с просьбами найти родственников, прибывших в страну до эскалации конфликта. В связи с большим количеством звонков в консульском отделе открыли дополнительную горячую линию.

По последним данным, число россиян, погибших после атаки ХАМАС, достигло четырех. Пропавших без вести уже шестеро, сообщили в посольстве.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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