Посольство РФ в Израиле продолжает получать обращения от россиян с просьбами найти родственников, прибывших в страну до эскалации конфликта. В связи с большим количеством звонков в консульском отделе открыли дополнительную горячую линию.

По последним данным, число россиян, погибших после атаки ХАМАС, достигло четырех. Пропавших без вести уже шестеро, сообщили в посольстве.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.