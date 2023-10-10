Все организованные российские туристы вернутся из Израиля в ближайшие недели – АТОР

По данным Ассоциации туроператоров РФ, в ближайшие две недели все организованные российские туристы должны вернуться домой. Известно, что Россия продлила ограничение на ночные вылеты в Израиль до 16 октября.

Число россиян, погибших в Израиле после атаки ХАМАС, достигло четырех. Количество пропавших без вести увеличилось до шести. Об этом сообщило посольство РФ.

Палестино-израильский конфликт обострился после того, как 7 октября сектор Газа начал операцию против еврейского государства, выпустив в его сторону тысячи ракет. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) в ответ начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа.

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