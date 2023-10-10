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10 октября, 12:30

Происшествия

Спасатели нашли потерявшихся в лесу людей благодаря песне "Катюша"

Спасатели нашли потерявшихся в лесу людей благодаря песне "Катюша"

Более 187 тысяч палестинцев покинули свои дома в секторе Газа

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Жительницы Подмосковья отправились в лес за грибами и не смогли найти дорогу между селом Мамонтово и деревней Боровково. Родственники решили вызвать спасателей из-за долгого отсутствия женщин.

Сотрудники МЧС искали заблудившихся в течение полутора часов, прежде чем услышали в чаще песню "Катюша", которую мать и дочь напевали, чтобы дать о себе знать в глухом лесу. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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