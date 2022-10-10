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10 октября, 23:15

Происшествия

Снаряд ВСУ попал в зону сухого хранения отработанного ядерного топлива на Запорожской АЭС

Снаряд ВСУ попал в зону сухого хранения отработанного ядерного топлива на Запорожской АЭС

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Один из снарядов ВСУ попал в зону сухого хранения отработанного ядерного топлива на Запорожской АЭС. Об этом сообщил член главного совета администрации региона Владимир Рогов.

По его словам, снаряд упал всего в 12-ти метрах от контейнера. Сейчас на этой площадке хранятся 4 тысячи топливных элементов. И это очень много, подчеркнул Рогов. Он также сообщил, что украинские войска нанесли удар по двум зернохранилищам в городе Токмак Запорожской области. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.

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