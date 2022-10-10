СК РФ даст оценку обстрелам Курской и Белгородской областей

Следственный комитет России даст правовую оценку обстрелам украинскими военными Курской и Белгородской областей. Об этом говорится в Telegram-канале ведомства.

Ранее власти Курской области сообщили, что было шесть прилетов, сильный пожар возник в двухэтажном жилом доме. Ранены два человека. А в Белгородской области разрушено два жилых дома, еще 13 жилых зданий повреждены. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.