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Новости

10 октября, 22:30

Происшествия

СК РФ даст оценку обстрелам Курской и Белгородской областей

СК РФ даст оценку обстрелам Курской и Белгородской областей

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Следственный комитет России даст правовую оценку обстрелам украинскими военными Курской и Белгородской областей. Об этом говорится в Telegram-канале ведомства.

Ранее власти Курской области сообщили, что было шесть прилетов, сильный пожар возник в двухэтажном жилом доме. Ранены два человека. А в Белгородской области разрушено два жилых дома, еще 13 жилых зданий повреждены. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.
происшествиярегионывидеоЕкатерина Кузнеченкова
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