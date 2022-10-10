10 октября, 19:00Экономика
Новости часа: глава Крыма анонсировал запуск четвертого парома на переправе через пролив
Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Четыре парома на переправе через Керченский пролив будут работать к утру вторника, 11 октября, сообщил глава Крыма Сергей Аксенов.
Бывшая дочерняя компания "Тетра Пак" возобновила производство упаковки. Завод в Подмосковье работает бесперебойно, прокомментировали в компании.
Русскоязычные хакеры атаковали сайты аэропортов США. Об этом сообщили в CNN.