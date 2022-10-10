Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту

Новости

10 октября, 19:00

Экономика

Новости часа: глава Крыма анонсировал запуск четвертого парома на переправе через пролив

Новости часа: глава Крыма анонсировал запуск четвертого парома на переправе через пролив

Грузовое сообщение на Крымском мосту восстановят 16 октября – Аксенов

Новости часа: Мишустин утвердил план мер по поддержке бизнеса в условиях мобилизации

РФ нанесла ракетные удары по территории Украины

Мишустин поручил восстановить полноценное движение по Крымскому мосту

Автомобильное движение на Крымском мосту восстановили по двум полосам

Специалисты проверяют железнодорожное полотно Крымского моста

Военный эксперт рассказал об ударах России по Киеву

В Киеве и области снова объявлена воздушная тревога

Взрывами в Киеве повреждены объекты энергетики и другая критически важная инфраструктура

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Четыре парома на переправе через Керченский пролив будут работать к утру вторника, 11 октября, сообщил глава Крыма Сергей Аксенов.

Бывшая дочерняя компания "Тетра Пак" возобновила производство упаковки. Завод в Подмосковье работает бесперебойно, прокомментировали в компании.

Русскоязычные хакеры атаковали сайты аэропортов США. Об этом сообщили в CNN.

Читайте также
происшествиярегионыэкономиказа рубежомвидеоНаиль Губаев
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика