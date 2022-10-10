Новости часа: глава Крыма анонсировал запуск четвертого парома на переправе через пролив

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Четыре парома на переправе через Керченский пролив будут работать к утру вторника, 11 октября, сообщил глава Крыма Сергей Аксенов.

Бывшая дочерняя компания "Тетра Пак" возобновила производство упаковки. Завод в Подмосковье работает бесперебойно, прокомментировали в компании.

Русскоязычные хакеры атаковали сайты аэропортов США. Об этом сообщили в CNN.