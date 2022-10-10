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Новости

10 октября, 16:45

Происшествия

Специалисты проверяют железнодорожное полотно Крымского моста

Специалисты проверяют железнодорожное полотно Крымского моста

Военный эксперт рассказал об ударах России по Киеву

В Киеве и области снова объявлена воздушная тревога

Взрывами в Киеве повреждены объекты энергетики и другая критически важная инфраструктура

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В СК назвали терактом взрыв на Крымском мосту

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Глава Крыма отреагировал на утренние удары по Киеву

Специалисты проверяют железнодорожное полотно Крымского моста. Предварительно, нужно заменить два пролета. Это сделают в конце недели, заявил Марат Хуснуллин.

Ozon временно ограничил для Крыма возможность совершать заказы, доставка уже оформленных может задержаться.

Минэкономразвития одобрило льготные инвесткредиты для малого и среднего предпринимательства на 17 миллиардов рублей.

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