10 октября, 16:45Происшествия
Специалисты проверяют железнодорожное полотно Крымского моста
Специалисты проверяют железнодорожное полотно Крымского моста. Предварительно, нужно заменить два пролета. Это сделают в конце недели, заявил Марат Хуснуллин.
Ozon временно ограничил для Крыма возможность совершать заказы, доставка уже оформленных может задержаться.
Минэкономразвития одобрило льготные инвесткредиты для малого и среднего предпринимательства на 17 миллиардов рублей.
О главных новостях за день – на телеканале Москва 24.