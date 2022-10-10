Вспышка природных пожаров произошла на востоке Казахстана

На востоке Казахстана произошла вспышка природных пожаров. За сутки пожарные выезжали на тушение огня 45 раз. Работали около 700 человек и 120 единиц техники, в том числе вертолет Ми-8. В МЧС отметили, что в большинстве случаев причиной возгорания становятся отдыхающие. Почти все пожары, которые фиксируют в эти дни в Восточно-Казахстанской области, возникают в окрестностях городов, где люди устраивают пикники.

На стартовый комплекс космодрома Байконур доставили ракету-носитель "Протон-М" со спутником, который российские специалисты построили для Анголы. Спутник "Ангосат-2" массой две тонны рассчитан на эксплуатацию в течение 15 лет. Он заменит своего предшественника "Ангосат-1". Его запустили в декабре 2017 года, однако через четыре месяца связь со спутником была потеряна. В данный момент началась предстартовая подготовка ракеты-носителя. Запуск назначен на 12 октября.

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