Новости мира: жертвы при взрыве в жилом здании Стамбула

Три человека погибли при взрыве в жилом здании Стамбула. Как видно на кадрах с места, после хлопка начался пожар. Выгорело несколько этажей. Также были повреждены машины на парковке. Предположительно, все это из-за утечки газа на третьем этаже. В здании продолжаются поиски людей. Не исключено, что жертв происшествия может быть больше.

Французы потребовали отставки президента страны Эммануэля Макрона, перестать снабжать Украину оружием и выйти из НАТО. С лозунгами на улицы Парижа вышли тысячи человек. По словам граждан, политика президента привела к росту цен на газ, свет и продукты. Из-за падения уровня жизни бастуют, в том числе и работники нефтеперерабатывающих заводов. Чтобы запастись бензином, люди выстраиваются в огромные очереди.

В Венесуэле, недалеко от столицы страны Каракаса, сошел мощный оползень. Он протащил грязь, камни и деревья по агропромышленному городку в штате Арагуа. Жертвами стали по меньшей мере 25 человек. Еще более 50 пропали без вести, сообщило государственное телевидение. Разрушены целые жилые кварталы и предприятия. Тех, кто потерял жилье, размещают в приютах. Спасатели продолжают поиски пострадавших с помощью обученных собак и беспилотников. В зону бедствия власти отправили более тысячи военнослужащих.

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