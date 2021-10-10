Власти Набережных Челнов бесплатно разместят родственников пострадавших в авиакатастрофе

Власти Набережных Челнов бесплатно разместят родственников тех, кто находится в больнице города после крушения самолета. Все раненые приехали в Татарстан из других регионов.

Сейчас в городе открыли пункт помощи родным пострадавших и погибших. В республике ждут психологов и медиков МЧС, они прибудут в регион вместе с исполняющим обязанности главы МЧС России Александром Чуприяном. На консилиуме специалисты решат, кого из пострадавших можно транспортировать на лечение в столицу.

Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.

