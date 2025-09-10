Форма поиска по сайту

10 сентября, 14:15

Происшествия

Футболисту Смолову избрали меру пресечения после драки в кафе

Футболисту Смолову избрали меру пресечения после драки в кафе

Футболисту Федору Смолову избрали меру пресечения в виде обязательства о явке по делу о драке в московском кафе. Инцидент произошел 28 мая.

По одной из версий, двое посетителей за соседним столиком обсуждали спортсмена. Смолов подошел к ним, чтобы разобраться в ситуации и перепалка переросла в драку. Футболист ударил каждого оппонента по лицу, пострадавшие написали заявление в полицию.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

