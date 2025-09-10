Уголовное дело возбуждено против футболиста Смолова после драки в "Кофемании"

Уголовное дело возбуждено против футболиста Федорова Смолова после драки в "Кофемании". Инцидент произошел 28 мая. По одной из версий, двое посетителей за соседним столиком обсуждали спортсмена. Смолов подошел к ним, чтобы разобраться в ситуации, и перепалка переросла в драку.

Футболист кулаком ударил каждого оппонента в лицо. Пострадавшие написали заявление в полицию. Супруга футболиста Карина Истомина позже сообщила, что Смолов раскаялся и предложил потерпевшим компенсацию, однако те несколько раз увеличивали сумму и в итоге обнародовали запись драки.

Контракт Смолова с футбольным клубом "Краснодаром" истек. Руководство приняло решение не продлевать его. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.