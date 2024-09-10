Новости регионов: авария с участием семи автомобилей произошла в Петербурге

Массовая авария вызвала серьезный затор на кольцевой автодороге в Санкт-Петербурге. У Вантового моста столкнулись семь автомобилей. Сначала дорогу не поделили две машины, затем в них начали врезаться остальные. В итоге перекрыты оказались три полосы. По предварительным данным, обошлось без пострадавших.

Тем временем в Иркутской области выпал первый снег. Утром 10 сентября в Усть-Илимске было настолько холодно, что осадки успели покрыть землю плотным слоем. По словам местных жителей, такая погода не была для них неожиданностью. Зима приходит в этот регион рано.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.