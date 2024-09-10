Новости регионов: площадь лесных пожаров в Туве сократилась на 4 тыс га

Площадь лесных пожаров в Туве сократилась на четыре тысячи гектаров, сообщает правительство региона. По данным на 10 сентября, общая площадь пожаров превышает 20 тысяч гектаров. Три возгорания локализованы, два полностью потушены.

Кроме того, в Амурской области пять женщин придумали схему незаконного получения социальных выплат на якобы рожденных детей. Псевдоматери собирали пакет документов с фиктивными данными о рождении и направляли их в госорганы. Четверо фигуранток арестованы, одна помещена под домашний арест.

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