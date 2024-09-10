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Новости

10 сентября, 11:15

Происшествия

СК завел уголовное дело о терроризме по факту атаки украинских БПЛА в ЦФО РФ

СК завел уголовное дело о терроризме по факту атаки украинских БПЛА в ЦФО РФ

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Следственный комитет завел уголовное дело о терроризме по факту массированной атаки украинских беспилотников по территории Центрального федерального округа России, в том числе города Москвы, Московской, Тульской, Орловской, Калужской областей. Об этом сообщила официальный представитель ведомства Светлана Петренко.

Она отметила, что принимаются все необходимые меры для установления размера причиненного ущерба и лиц, причастных к совершенному преступлению. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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