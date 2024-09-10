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10 сентября, 11:15

Происшествия

Жилой дом поврежден в результате удара беспилотников в Раменском

Жилой дом поврежден в результате удара беспилотников в Раменском

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Оперативные службы работают в Раменском, где результате удара беспилотников 10 сентября поврежден жилой дом. Сотрудники МЧС сообщат, когда можно будет попасть в квартиры – на данный момент жителей решили эвакуировать в целях безопасности.

Восстановление и ремонт поврежденного жилья власти Московской области возьмут на себя, об этом заявил губернатор региона Андрей Воробьев. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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