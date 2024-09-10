Жилой дом поврежден в результате удара беспилотников в Раменском

Оперативные службы работают в Раменском, где результате удара беспилотников 10 сентября поврежден жилой дом. Сотрудники МЧС сообщат, когда можно будет попасть в квартиры – на данный момент жителей решили эвакуировать в целях безопасности.

Восстановление и ремонт поврежденного жилья власти Московской области возьмут на себя, об этом заявил губернатор региона Андрей Воробьев. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.