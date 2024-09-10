Новости регионов: МАК создал комиссию для расследования крушения самолета в Подмосковье

Причиной крушения легкомоторного самолета под Рузой мог стать отказ техники – это приоритетная версия следователей. К работе уже приступили Межгосударственный авиационный комитет и Росавиация. Единственный самолет-амфибия "Алекс-251" разбился во время испытаний. По данным прессы, взлет был случайным. Экипаж проверял двигатель, но машина оторвалась от земли и почти сразу упала в поле. Погибли два человека: владелец самолета и летчик-испытатель.

Тем временем на Камчатке продолжается извержение крупного вулкана Карымская Сопка. Он проснулся еще в июне после двух лет молчания, а в конце августа выбросил пепел на высоту 10 километров. Тогда был установлен красный код опасности для авиации. По словам специалистов, нынешнее извержение будет долгим.

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