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Новости

10 сентября, 08:15

В мире

Новости мира: исторический центр Марракеша пострадал в результате землетрясения

Новости мира: исторический центр Марракеша пострадал в результате землетрясения

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Из-за землетрясения в Марокко пострадал туристический город Марракеш. Повреждены некоторые исторические здания, которые находятся в списке ЮНЕСКО. Туристы рассказывают, что в Марракеше открыты магазины, но не работают рестораны и кафе.

Ученые проанализировали почти 100 проб антарктического льда. Оказалось, что потепление по всему континенту выходит за рамки того, что предполагают естественные колебания, пишет Guardian. Если ледяной покров в Западной Антарктиде исчезнет, Мировой океан поднимется сразу на несколько метров.

Комету Нисимура можно будет увидеть на следующей неделе. Она пролетает мимо Земли только раз в 437 лет. Узнать комету можно по яркому зеленому хвосту.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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