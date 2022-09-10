Пробка организовалась в результате ДТП на внешней стороне 37-го км МКАД

На МКАД в районе Ясенева собирается пробка. Там на внешней стороне 37-го километра столкнулись несколько автомобилей.

ДТП произошло перед пересечением с улицы Поляны.

Движения нет по 2 полосам из 5. Автомобилистов просят выбирать пути объезда.

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