Новости регионов: открытое горение в ТЦ "Меркурий" в Уфе ликвидировано

Открытый огонь в уфимском торговом центре удалось потушить. Пламя охватило почти 5,5 тысячи квадратных метров. По предварительным данным, никто не пострадал, включая животных. Пожарные спасли 56 зверей из контактного зоопарка, который находился в ТЦ. К самому торговому центру уже были претензии – в феврале сотрудники МЧС провели проверку и обнаружили больше 50 нарушений. Не работала пожарная сигнализация, возникли вопросы и к путям эвакуации.

В Приморье из-за разрушительного тайфуна погиб человек. Губернатор Олег Кожемяко попросил ввести в крае режим ЧС федерального уровня. В некоторых районах выпало 250% месячной нормы осадков, ливни затопили около двух тысяч домов и приусадебных участков, повреждены 34 моста. Около 10 тысяч человек остались без света. Аварийные бригады работают в экстренном режиме. К этой минуте удалось восстановить электричество в семи селах. Спасатели откачивают воду и раздают людям продукты. Гуманитарную помощь доставляют, в том числе, авиацией. Жителей пострадавших районов продолжают эвакуировать.



Уральский школьник починил фонтан в парке быстрее, чем профессиональные айтишники. Произошло это в городе Березовском. Фонтан отключился из-за ошибки в программе – вода не поступала в резервуар, а подсветка исчезла. Сначала вызвали опытных специалистов, которые заявили, что нужно обновить программу, но это будет долго и дорого. В итоге инженер парка обратился за помощью к своему 14-летнему сыну. Мальчик все починил, причем дистанционно. Он в это время лежал в больнице. Теперь в администрации города хотят поощрить юного гения.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.