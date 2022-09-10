Новости мира: самолет выкатился за пределы взлетной полосы в США

В Калифорнии разбился самолет – он выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы на базе ВВС США и рухнул в залив Сан-Диего. На борту находились два человека, они смогли выбраться из лайнера после крушения. ЧП случилось из-за тропического шторма, который накрыл регион.



Новый король Великобритании Карл III впервые обратился к нации. Во время своего выступления монарх поблагодарил Елизавету II и заявил, что она была источником вдохновения и примером для всей семьи.



В Италии местные бизнесмены в шоке от тарифов на электричество. Одна из владелиц кафе подошла к проблеме творчески – в витрине она выставила грустного манекена с табличкой на груди "Пришел счет за электричество". По ее словам, так она попыталась объяснить постоянным клиентам новые цены в меню.

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