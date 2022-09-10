Новости мира: самолет разбился на базе ВВС США в Калифорнии

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В Калифорнии разбился самолет. Он выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы на базе ВВС США и рухнул в залив Сан-Диего. На борту находились два человека, они смогли выбраться из лайнера после крушения. Оба находятся в больнице. Как пишут местные СМИ, ЧП случилось из-за тропического шторма, который накрыл регион. Перед приземлением борт петлял над заливом, была очень плохая видимость, шел ливень.
В Италии местные бизнесмены в шоке от тарифов на электричество. Одна из владелиц кафе подошла к проблеме творчески – в витрине она выставила грустный манекен с табличкой на груди "Пришел счет за электричество". По ее словам, так она попыталась объяснить постоянным клиентам новые цены в меню. Их пришлось резко поднять из-за трат на электроэнергию. В противном случае владелица кафе рискует разориться. В июне и июле она заплатила в три раза больше, чем в прошлом году – более 2,5 тысячи евро.
В Париже из-за роста цен на электричество и газ закрылся самый посещаемый бассейн. Он был частью крупнейшего спортивного центра, где ежегодно занимались почти 400 тысяч человек. Компания, которая владеет комплексом, заявила, что счета выросли с 15 до 100 миллионов евро. В планах – закрыть еще 30 бассейнов по всей Франции, содержать их просто невыгодно.
Подробности – в эфире телеканала Москва 24.
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