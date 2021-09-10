В Москве выясняют причину отравления пенсионерки и подростка.

В Люблине Сотрудники Роспотребнадзора обходят квартиры многоэтажки, из которой накануне увезли трех человек, двое из которых позже скончались.

Потом плохо стало еще двоим детям. Причину до конца не выяснили. Подозревают, что это мог быть арбуз или куриное мясо. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.