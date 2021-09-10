В Люблине выявляют возможных пострадавших от отравления

В Люблине проходит настоящая спецоперация, цель которой выявить возможных пострадавших от отравления.

Сотрудники Роспотребнадзора обходят квартиры многоэтажки, из которой накануне увезли трех человек, двое из которых позже скончались.

Сегодня еще двоим детям стало плохо. Сначала думали, что причина – несъедобный арбуз, но теперь подозревают, что яд был в курином мясе. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.