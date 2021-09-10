В аптеке на северо-востоке Москвы обнаружили склад наркотических препаратов. Они не были занесены в специальные книги, и их отпускали без рецепта всем желающим.

Как правило, такие препараты покупают те, кто впоследствии изготавливает на их основе наркотики.

Ситуацию прокомментировал журналист и общественный деятель Тимофей Баженов. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.