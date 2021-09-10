В Москве выясняют причину гибели семьи, которая ела арбуз

В Москве проверяют обстоятельства гибели двух человек. Вероятная причина – отравление.

На ужин у семьи был арбуз, купленный в сетевом магазине на Совхозной улице. Через несколько часов мать, дочь и бабушка резко почувствовали себя плохо и вызвали скорую.

Девочку и пенсионерку спасти не удалось. Состояние одной женщины стабилизировали.

На время проверки торговая точка сняла с продажи всю партию арбузов. Они отправлены на экспертизу.

По данным некоторых СМИ, не исключают и другие версии случившегося. В частности, брат выжившей женщины рассказал, что источником отравления могла стать курица, которую в тот вечер тоже ела вся семья. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.