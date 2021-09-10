Очевидец рассказала о подробностях пожара на ВДНХ

Очевидец Мария рассказала о подробностях пожара на ВДНХ, о котором ранее сообщили телезрители.

По ее словам, возгорание произошло именно на территории ВДНХ, правее от главного входа. Она отметила, что пожар уже локализован.

"Я нахожусь непосредственно поблизости от места возгорания. Где-то минут 10 назад здесь действительно был черный дым, довольно едкий, но в данный момент сейчас его нет совсем. И пожарные машины уже разъехались, я так поняла. Они здесь были недавно", – сказала Мария.

Она рассказала, что горела территория, которая находится на реконструкции за ограждением.

"Я думаю, что это, возможно, складское помещение или какие-то проводились строительные работы, возможно. Это не павильон, это какая-то постройка", – добавила девушка.

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