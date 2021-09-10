Движение по Варшавскому шоссе затруднено из-за ДТП с мотоциклом

Серьезная авария произошла на пересечении Варшавского шоссе и Сумского проезда. Движение там ограничено. Столкнулись мотоцикл и машина.

На месте работают спасатели, полиция, несколько экипажей скорой помощи. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.