Лайнер рейса Анталья – Белгород внепланово возвращается в аэропорт вылета

Самолет рейса Анталья – Белгород возвращается в аэропорт вылета из-за сработавшего датчика разгерметизации салона.

Boeing 757 российской авиакомпании после вылета подал сигнал бедствия. Он экстренно снизился и возвращается в аэропорт Анталии.