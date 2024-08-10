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10 августа, 23:15

Происшествия

Новости мира: в Сербии провели масштабную акцию в поддержку Курской области

Новости мира: в Сербии провели масштабную акцию в поддержку Курской области

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В Сербии провели масштабную акцию в поддержку курской области. Старинный мост окрасился в цвета Российского триколора. Участники несли флаги, огромные плакаты, зажигали огни, устраивали фаер-шоу. В Никосии у российского посольства также прошел митинг. Местные активисты выразили свою солидарность жителям Курской области.

Атаку ВСУ на Курскую область одобрили союзники Украины. Об этом пишет издание Политико. Кроме того, в статье отмечают, что некоторые представители Германии открыто поддержали военные действия на территории России с использованием западного вооружения. В сво очердь, в Пентагоне заявили, что удары ВСУ американским оружием в Курской области "укладываются в политику США".

Не меньше 100 человек погибли при ударе Израиля по школе в Секторе Газа. Десятки людей получили ранения. При этом в ЦАХАЛ заявили, что в школе располагалось укрытие для бойцов ХАМАС. Атака произошла во время утренней молитвы.

Подробности об этих и других актуальных темах – в эфире телеканала Москва 24.

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