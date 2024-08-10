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10 августа, 19:15

Происшествия

Новости регионов: вахтовый автобус с туристами перевернулся на Камчатке

Новости регионов: вахтовый автобус с туристами перевернулся на Камчатке

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На Камчатке перевернулся вахтовый автобус во время переправы через реку Студеная. Внутри была группа из 22 туристов. Пассажиры получили различные травмы, но серьезных ранений нет, сообщили в следственном комитете. Нескольким туристам оказали помощь в ближайшем поселке. Возбуждено уголовное дело об оказании небезопасных услуг, следователи и региональная прокуратура проводят проверку.

Между тем в подмосковном Томилине 12-летний ребенок сел за руль автомобиля. Он катался на Тойоте вокруг одного из жилых комплексов. Одна из жительниц попросила ребенка остановиться, но тот ответил ей нецензурной бранью. Кроме того, известно, что автомобиль зарегистрирован на 29-летнего мужчину. На нем уже больше 130-ти штрафов на сумму почти в 120 тысяч рублей.

Тем временем в Тюмени проходит конноспортивный пробег "Великий сибирский путь". Его проводят в честь 80-летия Тюменской области. Участники пройдут 80 километров до села Покровское – родины Григория Распутина. На старт вышли не только всадники на лошадях – некоторые жители отправились в путь на квадроциклах и мотоциклах.

Подробности об этих и других актуальных темах – в эфире телеканала Москва 24.

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