Новости регионов: вахтовый автобус с туристами перевернулся на Камчатке

На Камчатке перевернулся вахтовый автобус во время переправы через реку Студеная. Внутри была группа из 22-х туристов. Пассажиры получили различные травмы, но серьезных ранений нет, сообщили в Следственном комитете.

Транспортная прокуратура проводит проверку после столкновения катера с крейсером "Аврора". По данным МВД, капитан не справился с управлением и задел цепи крепления швартовых бочек корабля, а сам скрылся с места аварии. Легендарный крейсер не получил повреждений, никто не пострадал. Позднее в полиции сообщили, что капитана нашли.

В подмосковном Томилине 12-летний ребенок сел за руль автомобиля. Он катался на Тойоте вокруг одного из жилых комплексов, чем сильно беспокоил окружающих.

Об этих и других новостях – в эфире телеканала Москва 24.