Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

10 августа, 17:15

Происшествия

Новости регионов: вахтовый автобус с туристами перевернулся на Камчатке

Новости регионов: вахтовый автобус с туристами перевернулся на Камчатке

Новости часа: Москва обустроила 24 пункта временного размещения в Курской области

Новости мира: атаку ВСУ на Курскую область одобрили союзники Украины

Установщика кондиционеров заметили без страховки в Путилкове

Суд в Москве назначил напавшему на контролера штраф в 159 тысяч рублей

В штабах "Москва помогает" начался сбор вещей для пострадавших в Курской области

Суд в Москве арестовал главу Сергиева Посада

В Подмосковье из Курской области прибыли 424 человека

Подмосковье приняло на отдых детей из Курской области

Мотоцикл врезался в автомобиль на Кутузовском проспекте

На Камчатке перевернулся вахтовый автобус во время переправы через реку Студеная. Внутри была группа из 22-х туристов. Пассажиры получили различные травмы, но серьезных ранений нет, сообщили в Следственном комитете.

Транспортная прокуратура проводит проверку после столкновения катера с крейсером "Аврора". По данным МВД, капитан не справился с управлением и задел цепи крепления швартовых бочек корабля, а сам скрылся с места аварии. Легендарный крейсер не получил повреждений, никто не пострадал. Позднее в полиции сообщили, что капитана нашли.

В подмосковном Томилине 12-летний ребенок сел за руль автомобиля. Он катался на Тойоте вокруг одного из жилых комплексов, чем сильно беспокоил окружающих.

Об этих и других новостях – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
происшествияДТПрегионывидеоАлина Гилева
Фестиваль «Солома» в саду «Эрмитаж»
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика