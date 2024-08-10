10 августа, 09:15Происшествия
Более 10 посетителей прака развлечений застряли на одном из аттракционов
На аттаркционе одного из парков развлечений Москвы застряли 11 человек. Люди оказались заперты в вагончике на высоте накануне вечером.
Очевидцы рассказали, что гости парка долго не могли оттуда выбраться. Спуститься им помогли сотрудники площадки. Сообщается, что никто не пострадал.
Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.
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