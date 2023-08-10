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10 августа, 21:00

Экономика

Владельцы более 200 квартир в Сергиевом Посаде заявили об ущербе от взрыва

Владельцы более 200 квартир в Сергиевом Посаде заявили об ущербе от взрыва

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Владельцы 230 квартир заявили о повреждениях жилья во время взрыва в Сергиевом Посаде

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Спасатели вывезли 170 кубометров разрушенных конструкций с места ЧП в Сергиевом Посаде

В Сети появилось новое видео, снятое во время ЧП в Сергиевом Посаде

Владельцы более 200 квартир в Сергиевом Посаде заявили об ущербе от взрыва. При этом местные службы продолжают принимать заявления о повреждениях. На месте ЧП уже начались восстановительные работы, в домах меняют стекла.

В соцсетях снова доступны аккаунты российских дилеров европейских машин. Volkswagen, Audi, Skoda, Bentley, Lamborghini работают. Это значит, что активы удалось продать российским компаниям.

Курс доллара превысил 97 рублей. Как падение курса отечественной валюты отразится на ценах на автомобили? Почему на рынке машин с пробегом сейчас настоящий ажиотаж и что будет дальше? Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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