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Новости

10 августа, 19:45

Происшествия

Новости часа: двое мирных жителей погибли от обстрела ВСУ в Брянской области

Новости часа: двое мирных жителей погибли от обстрела ВСУ в Брянской области

Новости часа: Светлодарск остался без воды из-за обстрелов в ДНР

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Безбилетник спровоцировал драку на станции "Народное Ополчение"

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. От обстрела ВСУ брянского села Чаусы погибли двое мирных жителей. О гибели людей сообщил губернатор Брянской области Александр Богомаз.

Юрий Башмет проведет экскурсию в Московской консерватории в рамках акции "Лучший гид России". Об этом сообщил Фонд Башмета.

Девелопер построит для Москвы школу, два детских сада и поликлинику в Кокошкино. О строительстве сообщил заммэра Андрей Бочкарев.

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