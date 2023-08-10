Новости часа: двое мирных жителей погибли от обстрела ВСУ в Брянской области

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. От обстрела ВСУ брянского села Чаусы погибли двое мирных жителей. О гибели людей сообщил губернатор Брянской области Александр Богомаз.

Юрий Башмет проведет экскурсию в Московской консерватории в рамках акции "Лучший гид России". Об этом сообщил Фонд Башмета.

Девелопер построит для Москвы школу, два детских сада и поликлинику в Кокошкино. О строительстве сообщил заммэра Андрей Бочкарев.