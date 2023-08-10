Новости часа: Светлодарск остался без воды из-за обстрелов в ДНР

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Город Светлодарск в ДНР остался без воды из-за обстрелов. Об отсутствии воды сообщили городские власти.

На следующей неделе россияне смогут отправиться в Китай по групповому безвизу. Об этом рассказал Минэкономразвития РФ.

"Автотор" предложил концепцию перезапуска завода Hyundai в Санкт-Петербурге. Мощности завода в Петербурге позволяют выпускать до 200 тысяч автомобилей в год, отметил основатель холдинга Владимир Щербаков.