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Владельцы 230 квартир заявили о повреждениях жилья во время взрыва в Сергиевом Посаде

Владельцы 230 квартир заявили о повреждениях жилья во время взрыва в Сергиевом Посаде

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Владельцы 230 квартир в Сергиевом Посаде заявили о том, что их жилье пострадало во время взрыва. На данный момент в подмосковном городе меняют остекление.

По состоянию на 10 августа, местные службы принимают заявки на ремонт, поэтому количество поврежденных квартир может увеличиться. Местные власти говорят, что все работы идут в плановом режиме, однако точных сроков завершения нет.

Взрыв на складе, расположенном на территории завода, произошел 9 августа. Следователям предстоит дать оценку законности нахождения пиротехники и ее составляющих в складском помещении на территории завода. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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