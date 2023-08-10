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Более 30 человек погибли из-за лесных пожаров на Гавайских островах

Более 30 человек погибли из-за лесных пожаров на Гавайских островах

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По меньшей мере 36 человек погибли из-за лесных пожаров на Гавайских островах. Об этом сообщают местные власти. Посольство России в Вашингтоне запросило у американского госдепартамента данные о возможном наличии соотечественников среди погибших.

Природные пожары в округе Мауи начались рано утром во вторник, 8 августа, и стали распространяться с большой скоростью. Уничтожены многие населенные пункты, в том числе большая часть популярного у туристов города Лахайна.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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