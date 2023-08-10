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Спасатели вывезли 170 кубометров разрушенных конструкций с места ЧП в Сергиевом Посаде

Спасатели вывезли 170 кубометров разрушенных конструкций с места ЧП в Сергиевом Посаде

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Спасатели продолжают работу на месте ЧП в Сергиевом Посаде. Они разобрали и вывезли 170 кубических метров разрушенных конструкций.

Пострадавшим и их семьям оказывают психологическую помощь. Кроме того, Загорский оптико-механический завод пообещал поддержку своим сотрудникам и их родственникам.

Производству также нанесен ущерб, но оценить его пока сложно. Между тем, 10 августа начались восстановительные работы в жилом секторе. О повреждениях сообщили владельцы 230 квартир.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

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