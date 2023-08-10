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Происшествия

СК заявил о 12 без вести пропавших после взрыва на заводе в Сергиевом Посаде

СК заявил о 12 без вести пропавших после взрыва на заводе в Сергиевом Посаде

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Новости часа: директора компании задержали по делу о взрыве на складе в Сергиевом Посаде

12 человек считаются пропавшими без вести в результате взрыва на заводе в Сергиевом Посаде. Об этом сообщили в Следственном комитете, подтвердили информацию и местные власти.

По их данным, за медицинской помощью обратились 60 человек. До сих пор в больнице находятся 13. Одна женщина погибла.

По делу уже задержали первого подозреваемого – это технический директор фирмы "Пиро-Росс", на складе которой произошел взрыв . В компании уже провели обыски.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

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