14:15Происшествия
СК заявил о 12 без вести пропавших после взрыва на заводе в Сергиевом Посаде
12 человек считаются пропавшими без вести в результате взрыва на заводе в Сергиевом Посаде. Об этом сообщили в Следственном комитете, подтвердили информацию и местные власти.
По их данным, за медицинской помощью обратились 60 человек. До сих пор в больнице находятся 13. Одна женщина погибла.
По делу уже задержали первого подозреваемого – это технический директор фирмы "Пиро-Росс", на складе которой произошел взрыв . В компании уже провели обыски.
Подробности – в эфире телеканала Москва 24.