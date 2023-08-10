Новости часа: пострадавшие от взрыва в Сергиевом Посаде получат выплаты из бюджета области

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Пострадавшие от взрыва в Сергиевом Посаде получат выплаты из бюджета области. Об этом сообщили власти региона.

10 самолетов ушли на запасные аэродромы из-за ночного закрытия аэропортов Внуково и Домодедово. Это данные Росавиации.

Дилеры Volkswagen, Audi, Skoda, Bentley и Lamborghini продолжают работать в России. Об этом заявила компания-дилер.