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Происшествия

Новости часа: пострадавшие от взрыва в Сергиевом Посаде получат выплаты из бюджета области

Новости часа: пострадавшие от взрыва в Сергиевом Посаде получат выплаты из бюджета области

Пострадавшие при ЧП в Сергиевом Посаде получат выплаты из регионального бюджета

Новости часа: Собянин рассказал о новых мерах поддержки соцпредпринимательства в Москве

Более 70 домов повреждены в результате взрыва на заводе в Сергиевом Посаде

Рейс из Анкары посадили в аэропорту Пулково из-за угрозы атаки БПЛА на Москву

Новости часа: директора компании задержали по делу о взрыве на складе в Сергиевом Посаде

Аэрозольный дезодорант мог стать причиной пожара в жилом доме в Красногорске

Таможенники изъяли у пассажира почти 8 млн рублей в аэропорту Шереметьево

Хранилище зерна загорелось на берегу Бискайского залива во Франции

ЧП на 60 дней объявили в Эквадоре из-за убийства кандидата в президенты

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Пострадавшие от взрыва в Сергиевом Посаде получат выплаты из бюджета области. Об этом сообщили власти региона.

10 самолетов ушли на запасные аэродромы из-за ночного закрытия аэропортов Внуково и Домодедово. Это данные Росавиации.

Дилеры Volkswagen, Audi, Skoda, Bentley и Lamborghini продолжают работать в России. Об этом заявила компания-дилер.

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