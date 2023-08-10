Более 70 домов повреждены в результате взрыва на заводе в Сергиевом Посаде

Более 70 многоквартирных домов повреждены в результате взрыва на заводе в Сергиевом Посаде. О последствиях сообщили жители 230 квартир, заявили местные власти. Они обещают в течение дня начать восстановительные работы. Жителям заново застеклят окна и балконы.

Кроме того, следователи задержали первого подозреваемого по делу. Это технический директор фирмы "Пиро-Росс", на складе которой произошел взрыв. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.